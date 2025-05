Ecco il Palio di Primavera. Tutto pronto per la festa

Il “Palio di Primavera“ si svolgerà nell’acropoli domenica e lunedì. Ieri, nella sala consiliare del Comune, alla presenza del presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini, e della vicesindaco Paola Gramaccia, c’è stata la presentazione dei piccoli priori: Lorenzo Pastorelli e Alessia Calzuola per San Benedetto, Samuele Stella e Giulia Allegrucci per San Martino, Edoardo Casciani e Melissa Ceccarelli per San Donato, Giacomo Poldi e Sofia Smacchi per San Facondino. L’avvocato Christian Severini ha ringraziato i giovani che daranno vita alla manifestazione: "Costituite il ponte tra passato, presente e futuro dei Giochi – ha detto- e dovete essere orgogliosi di rappresentare le porte di appartenenza, anche attraverso i colori identitari, che ci contraddistinguono e ci legano alla nostra Gualdo". Nella piazza Martiri, gremita di alunni delle scuole primarie e medie, è seguita la premiazione di Letizia Santioni, per aver realizzato il disegno della copertina del "Bussoletto" e di Emma Stella per aver creato il disegno preparatorio del Palio 2025, dipinto dall’artista Loris Cardoni. Il programma: domani, alle 12, esibizione dei tamburini; alle 15 prove di tiro con arco e fionda; alle 21,15 corteo storico e bandi di sfida. Lunedì 2 giugno: alle 10 arrivo di tamburini e giocolieri con pesa dei carretti e sorteggi; alle 11 prove con carretto e a pelo su percorso regolamentare; alle 16 cortei storici; alle 17 benedizione del parroco, gare ufficiali, consegna del Palio.

Alberto Cecconi