Ecco il film di Costantini Tutto “made in Bastia“

"E’ una commedia romantica, speriamo divertente incentrata su due fratelli, molto diversi, che si sono lasciati dopo il funerale della mamma e che si ritrovano dopo 18 anni". Roberto Costantini parla del film “Fratelli Ferretti contro Real Madrid“ del quale è regista; ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Luca Labarile. E’ stato realizzato dalla società Esp di Bastia Umbra (gestisce il cinema Esperia), girato tra Assisi, Bastia Umbra e Perugia e a Cavriglia in provincia di Arezzo e si avvale di attori e professionalità locali. Ne sono interpreti Rodolfo Mantovani (Achille Ferretti), Daniele Ridolfi (Ferruccio Ferretti), Ashai Lombardo Arop (Noelle), Mauro Cardinali, Francesco Rossini, Giulia Zeetti.

"Fare un film è una follia - aggiunge il regista sorridendo -, ma il nostro fortunato cortometraggio ‘Virtus F.C., ci ha dato la spinta a farlo . C’è voluto tanto tempo per avere un allineamento ideale di tutti gli elementi necessari: interpreti, tecnici, finanziari. Secondo noi i fratelli Ferretti si vogliono bene e si odiano, si aiutano e si scontrano, si allontanano e si riavvicinano: sono perfetti per raccontare i nostri tempi in cui guardare a ciò che ci divide oppure a ciò che ci unisce può fare realmente la differenza. Il nostro è un piccolo film con un grande cuore". Achille è insegnante di acqua gym con un passato di sportivo professionista che sogna ancora i diventare un campione sportivo, puntando ora sul minigolf. Il fratello Ferruccio è professore di matematica in un’università americana ed è appena tornato a casa. Non si vedono da 18 anni, dal giorno del funerale della madre, la rinnovata convivenza non è semplice ma grazie a Noelle, la cameriera africana del bar del paese, i fratelli torneranno ad essere una squadra come quando da bambini sognavano di affrontare anche il Real Madrid.

Il film uscirà il 27 aprile al Cinema Esperia di Bastia Umbra (dove sarà possibile vederlo sino a maggio) e in altre sale della regione. La volontà è quello di proporlo in concorsi e saloni del cinema.

Maurizio Baglioni