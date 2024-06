Ecco il “Festival dei Tramonti“. Arte, cibo e contatto con la natura

Il “Festival dei Tramonti“, da oggi a domenica 7 luglio, è la scommessa di Aps “Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità“ in collaborazione con il Cral Domenico Cancelloni, presieduti rispettivamente da Fabio e Simona Cancelloni, che ha saputo coinvolgere la Regione Umbria, il Gal Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano, la Camera di Commercio dell’Umbria e numerosi partner a partire da Cancelloni Food Service. Sono tre i grandi contenitori che ospiteranno gli eventi: quello del turismo dinamico con iniziative di trekking a piedi, in mountain bike e a cavallo più momenti emozionanti sul lago in collaborazione con la Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno; quello enogastronomico con il Club Velico di Passignano e altre location suggestive a cominciare da Montecolognola e per finire il contenitore dell’arte. Un cartellone che nei 10 giorni previsti svilupperà oltre 70 eventi all’insegna del claim “Gusta, Vivi, Ammira“. Tra le attività, l’attesa cena gourmet al tramonto, ogni sera al Club Velico di Passignano dalle ore 20.30 e aperitivi sempre al tramonto sulla terrazza che domina il lago da Montecolognola e poi l’"Aperisup", esperienza unica di degustazione in stand-up paddleboard e le minicrociere organizzate in collaborazione con la Cooperativa dei Pescatori in cui ad essere protagonista è ancora l’aperitivo servito a bordo con le prelibatezze della pesca. Per la sezione "Vivi", suggestive esperienze green inclusive aperte anche ai disabili. Infine, c’è "Ammira" per celebrare l’arte, il cinema, la danza, la musica e la cultura. Un’attenzione particolare anche al target famiglia con spettacoli e proiezioni cinematografiche dedicate ai bambini. Tra le tante proposte, imperdibile venerdì 5 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago il "Gran Galà della Danza".

Alla presentazione hanno partecipato il vice presidente della Regione Umbria e assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni, i consiglieri regionali Eugenio Rondini e Michela Sciurpa, il presidente e il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, rispettivamente Gionni Moscetti e Francesca Caproni, il neo assessore alle Attività produttive del Comune di Magione Daniele Raspati, il presidente dell’associazione provinciale Cuochi Emanuele Ascani e il presidente della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno Aurelio Cocchini. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito internet www.festivaltramonti.it.