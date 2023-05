Ecco “Il cuore dello Scalo“ La strategia dei commercianti per rilanciare l’intero quartiere

Non solo un marchio, ma soprattutto una strategia e tanta voglia di fare per rilanciare una zona importante della città. Si chiama “Il cuore dello Scalo“ ed è un brand appena creato per iniziativa di numerosi commercianti del quartiere che adesso vogliono avere un ruolo attivo e propulsivo non solo nel miglioramento della vita economica della zona, ma anche in una sua riqualificazione. L’idea di fondo è quella di dar vita ad un centro commerciale naturale che interessi le zone centrali del quartiere come via monte Nibbio, piazza del Commercio, via Angelo Costanzi, via Paglia, via Monte Fiorino. Ora si tratta di superare una visione incentrata sull’individualismo per creare iniziative e strategie comuni. "Vogliamo mettere al centro Orvieto Scalo. Siamo una grande comunità che si prende cura del quartiere e che offre servizi commerciali grazie alla presenza di attività giovani ma anche dalla storia importante – dicono i promotori dell’iniziativa –. Abbiamo aperto una pagina social e un profilo Instagram dove ci racconteremo, dove cercheremo di annotare quanto di bello e di cuore c’è allo Scalo abbiamo scelto di investire allo Scalo e vogliamo fare in modo che il quartiere sia sempre al meglio". Lo Scalo sarà presto interessato da alcuni interventi importanti come la realizzazione del centro destinato alle famiglie che andrà a sostituire la ex scuola prefabbricata dei giardini pubblici. Uno dei progetti che rimane ancora in sospeso e del quale non si intravede una soluzione è quello reltivo allo scalo ferroviario che Rfi non usa praticamente più. Cla.Lat.