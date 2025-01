Ecco i soldi per risanare le mura. Finanziamento da 9.5 milioni. Si parte da Rocca e San Pietro

Fra i principali interventi previsti nel bilancio di previsione 2025, in vista del centenario francescano, c’è il rifacimento delle mura urbiche, grazie a un finanziamento a fondo perduto di 9,5 milioni di euro del dipartimento Casa Italia. Tra i principali interventi previsti nella prima fase ci sono il muro di San Pietro "Porta Sementone"; l’intervento da Porta Cappuccini a Porta Nuova, comprese le mura all’interno del Parco Regina Margherita; poi sempre da Porta Cappuccini alla Rocca Minore, incluse le mura che delimitano la Rocca, già oggetto di intervento in corso finanziato da bando Unesco; poi i lavori dalla Rocca Minore a Porta Perlici e infine quelli lungo via Fonti di Mojano fino a Porta Nuova.

Arriveranno anche circa 3 milioni di euro per il rifacimento del sistema scala mobile di Porta Nuova, che serviranno anche per la costruzione degli ascensori e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre questi interventi non solo garantiranno la sicurezza delle infrastrutture storiche ma contribuiranno anche a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città, in vista di un’accoglienza adeguata per i pellegrini e i visitatori attesi in occasione del Giubileo e delle celebrazioni francescane.

Bilancio all’insegna del "nessun aumento di tasse e servizi garantiti nonostante i pesanti tagli dal Governo, con la città serafica tra le pochissime in Italia che non grava sui cittadini con l’addizionale Irpef comunale". Entrando nel merito del bilancio, le altre voci comprendono le entrate da imposta di soggiorno che per il 2025 sono previste in aumento ed è stata stimata una cifra pari a 2 milioni e 250 mila euro grazie al previsto incremento di flussi turistici.