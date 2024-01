Ecco i soldi per il castello di Migliano

MARSCIANO – "La riqualificazione di Migliano non resterà un’opera incompiuta". Il Comune di Marsciano potrà completare l’intervento di recupero delle aree esterne e della viabilità del castello di Migliano. Grazie allo scorrimento di una graduatoria, infatti, il Comune di Marsciano è risultato assegnatario di un finanziamento pari a 231.288 euro a valere su fondi Pnrr destinati alla riqualificazione urbana. Tali risorse, sulla base del progetto presentato dal Comune per la partecipazione al bando, saranno destinate, insieme ad un cofinanziamento dell’Ente di circa 50mila euro, al completamento dell’intervento di recupero delle aree esterne e della viabilità del castello di Migliano. I lavori, in particolare, riguarderanno le parti carrabili, con la sistemazione di strade e parcheggi, che erano rimaste fuori da un primo stralcio relativo alla riqualificazione architettonica dell’area pedonale esterna al castello, con cui nel 2023 sono state realizzate nuove pavimentazioni e ricostruite scalinate. "La riqualificazione di Migliano non resterà un’opera incompiuta – sottolineano il sindaco Mele e l’assessore ai lavori pubblici Borzacchiello –. Il bando Pnrr al quale abbiamo partecipato aveva la capienza adatta, con l’aggiunta di risorse proprie dell’Ente, a permettere il completamento di questo intervento. Ora che siamo riusciti ad ottenere il finanziamento andremo a svolgere tutta la parte dei lavori sulla viabilità intorno al castello". Altra buona notizia arriva dalla Regione Umbria ed è relativa al "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini". Il Comune di Marsciano è risultato, con un importo assegnato di 30mila euro, tra gli enti beneficiari dei contributi messi a bando. Con tali risorse il Comune provvederà alla riqualificazione dell’area verde, e dei giochi, nella piscina comunale del capoluogo.