Ecco i lavori alla stazione. Scala mobile interna rimossa

ORVIETO Nella riqualificazione della stazione ferroviaria, qualcosa si muove. Alcuni lavori eseguiti da Rfi hanno risolto problemi che si trascinavano da anni, come quello della scala mobile interna che era spesso fuori servizio. Gli interventi effettuati sono stati richiamati dall’assessore Piergiorgio Pizzo, in risposta ad una sollecitazione del consigliere comunale Federico Giovannini. "La scala mobile interna della stazione ferroviaria, che collega la biglietteria con i binari – ha detto l’assessore – è stata rimossa per scelta di Rfi, proprietaria dell’impianto, che l’ha sostituita con un ascensore. La scala mobile esterna, ferma ormai da molti anni, sarà rimossa perché è comunque presente un percorso di mobilità alternativa. Per quanto riguarda la copertura in plexiglass non c’è nessun rischio di crollo e la parte rimossa è stata tolta a causa della condensa". Poi Pizzo aggiunge:"Le toilette sui binari e in piazza della Pace a noi risultano funzionanti. Riguardo all’illuminazione, nei giorni scorsi si è verificato un guasto in una parte del parcheggio di Piazza della Pace e si è intervenuti per ripristinare la situazione. C’è un numero verde di Hera per segnalare i guasti, un servizio che funziona e che i cittadini stanno imparando a utilizzare. Nel caso di rotture di interi impianti, o contatori che saltano lasciando al buio intere vie, l’intervento è veloce per motivi di sicurezza mentre serve qualche giorno in più per la sostituzione delle singole lampade".