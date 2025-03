Ecco i conti reali . Spese in crescita. Calano i ricavi

A rendere pubblica la relazione della Kpmg sui conti della sanità umbra è stata l’opposizione di centrodestra, dopo che il documento è sempre stato tenuto ‘nascosto’ dalla Giunta regionale. E in effetti a pagina 5, il passaggio su come ripianare almeno in parte i conti, evidenzia che ci sono margini affinché il ‘buco’ possa scendere da 90 fino a 34 milioni. In pratica, dice Kpmg "il risultato economico negativo potrà subìre variazioni per le possibili rilevazioni di alcune componenti di ricavo". Tra queste viene citato il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti (Pay back) stimato dagli uffici regionali in 22,9 milioni e si potrà liberare la quota realtiva alla premialità pari a 33 milioni. "Tali variazioni porterebbero il risultato di esercizio a -34,2 milioni che richiederà idonee coperture da bilancio regionale" Ma nella relazione c’è di più, come la conferma che negli anni i costi della sanità sono cresciuti più dell’aumento della quota del Fondo sanitario "che genera un disavanza strutturale con conseguente fabbisogno di coperture da parte regionale". Ad esempio la quota del Fondo è aumentata del 3% rispetto al 2023 (un miliardo e 952 milioni), mentre le altre voci di ricavo sono diminuite, a iniziare dal saldo della mobilità passiva. Nel 2024 sono aumentati invece i costi del personale pari a 687 milioni (+15 milioni), i prodotti farmaceutici (+17,8 milioni), i dispositivi medici (181,5 milioni con un + 8%) così come i servizi appaltati e le utenze (312,9 milioni con un + 12,7 milioni) e le prestazioni da privato passate a 241,3 milioni (+14,7 milioni).