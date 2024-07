Ecco i consigli per difendersi dai “furbetti“

Al centro culturale di Pontevalleceppi “Europa 93“, organizzato dalla Caritas e nell’ambito della campagna informativa della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani, si è tenuto un incontro nell’ambito del progetto “Rete di Argento”, su come riconoscere le truffe e prevenirle. L’incontro ha visto come relatori il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, commissario capo Monica Corneli e il Sovrintendente Giacomo Massari.

I poliziotti hanno spiegato alle persone anziane intervenute, specie quelle che vivono sole, le basilari regole prudenziali da osservare, in casa e fuori, per prevenire le truffe, rassicurando, inoltre, circa l’attenzione della Polizia.

Sono stati illustrate le modalità di raggiro più comuni e fornite indicazioni utili sull’uso degli smartphone, spiegando le buone prassi da osservare per effettuare acquisti sicuri in rete. Molte le testimonianze dei cittadini che hanno gradito l’intervento dei poliziotti e hanno approfittato dell’incontro per chiedere numerose delucidazioni e chiarire alcuni dubbi.

Gli incontri, che si inseriscono nell’innovativo progetto “Rete di Argento” finanziato da Fondazione Perugia nell’ambito del “Bando Welfare 2023, promosso e gestito da Fondazione di Carità San Lorenzo in collaborazione con la Polizia di Stato, proseguiranno anche nei prossimi mesi.