Ecco gli eroi di tutti i giorni. Premio ai pompieri ’storici’ del distaccamento di Assisi

Riconoscimenti, ‘numeri’ e un addio hanno caratterizzato le celebrazioni di Santa Barbara al distaccamento dei vigili del fuoco di Assisi. Nel corso dell’incontro sono stati insigniti dell’attestato di benemerenza, per il lodevole servizio svolto, i capireparto, oggi in quiescenza, Enrico Mancinelli, Massimo Pallotta, Sandro Busciantella e Flavio Santiago Coccia. Il capo distaccamento Valter Cardia – a ottobre 2025 cesserà il servizio – dal canto suo, ha fornito i dati relativi all’attività svolta nel corso dell’anno. I pompieri di Assisi hanno operato 1.350 interventi, in aumento rispetto all’anno precedente, fra incendi (175) incidenti stradali (85), soccorsi a persona (76), salvataggi e recuperi animali (40), alberi pericolanti (189), fughe di gas (30), danni d’acqua (34), aperture autovetture, porte e finestre (392), recupero autovetture 32. Un impegno notevole in un territorio vasto, dalle molteplici sfaccettature e necessità. Celebrazioni che hanno visto la partecipazione dei vigili del fuoco in servizio, di molti in pensione, delle loro famiglie, delle autorità cittadine – Stefania Proietti, e Valter Stoppini -, di Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere, del comandante provinciale dei vigili del fuoco Valter Cirillo e di Fabiola Filippa, responsabile per il distaccamento di Assisi. La Santa Messa è stata officiata dal vescovo Domenico Sorrentino - che ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro impegno e per la vicinanza alla gente - insieme a don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale di San Rufino e a padre Luca Di Pasquale della comunità dei frati minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.

Maurizio Baglioni