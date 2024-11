Ecco gli agenti “specializzati“ della Finanza

Nella storica caserma “Monte Grappa”, sede della Scuola addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia conclusiva del 46° corso ordinario di specializzazione “Antiterrorismo e pronto impiego”. L’ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Bruno Buratti, il comandante della Legione allievi, generale di brigata Marco Lainati e il comandante della Scuola addestramento di specializzazione, colonnello Andrea Girella, attribuendo particolare solennità al traguardo raggiunto, hanno consegnato ai primi tre militari classificati nella graduatoria di merito del corso il “Basco Verde”, copricapo distintivo dei finanzieri appartenenti al comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego. L’evento è stato reso ancor più suggestivo ed emozionante dalla presenza dei familiari dei militari quando, inseritisi nello schieramento, hanno calzato il basco verde ai propri congiunti. I neo militari saranno assegnati i tutta Italia ai reparti di pronto impiego che rappresentano le unità di maggiore flessibilità operativa della Finanza il cui impiego è previsto in situazioni connotate da più elevati profili di rischio o che richiedono prontezza d’intervento, dinamismo e versatilità. In particolare i neo “baschi verdi” saranno destinati a svolgere attività di servizi di polizia giudiziaria connotati da particolari esigenze di sicurezza, come nel caso di lotta alle mafie; servizi di ordine pubblico, ad esempio in occasione di manifestazioni di protesta, cortei, sbarchi di immigrati clandestini, eventi sportivi, meeting internazionali; vigilanza a obiettivi sensibili, sia fissa che dinamica; attività di antiterrorismo, in particolare presso gli scali aeroportuali più rilevanti; servizi di protezione e scorta. Saranno infine impiegati nel servizio di pubblica utilità “117”.