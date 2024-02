Ecco chi sono i protagonisti

La seguente pagina sull’inchiesta relativa alla ludopatia è stata realizzata dagli studenti reporter del Comprensivo Perugia 8 della classe 2A (plesso di Olmo) con l’insegnante tutor professoressa Anna

Gabriele e dagli studenti della classe 2D, con l’insegnante tutor professor Simone

Raus (plesso di Ferro di Cavallo). I ragazzi hanno analizzato le cause che portano i giovani a finire nella trappola del gioco d’azzardo. Tra numeri e statistiche, l’inchiesta contiene anche strumenti utili per liberarsi da questo vizio, che può far molto male anche alla salute.