Eccellenze "Manini Prefabbricati e Susa. Imprese solide che affrontano le sfide"

Manini Prefabbricati spa e Susa spa sono le due aziende umbre tra le vincitrici della settima edizione del “Best Managed Companies Award“, il premio per le eccellenze imprenditoriali del made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con Piccola Industria Confindustria e il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. "Questo importante riconoscimento ci riempie d’orgoglio - sottolineano i rappresentanti delle due eccellenze umbre - sia per l’autorevolezza dei soggetti giudicanti, sia per le motivazioni specifiche della premiazione, che riportiamo testuali nel seguito. Quello che ci piace evidenziare delle due realtà è però la vivacità del panorama industriale italiano che riesce ad esprimere eccellenza manageriale e buone prassi gestionali-organizzative, anche in territori “non metropolitani” e logisticamente “penalizzati”. Manini Prefabbricati e Susa – proseguono i rispettivi ad Manuel Boccolini e Flavio Cecchetti – sono aziende ricche di storia che hanno saputo percorrere tutto lo sviluppo industriale del nostro Paese evolvendo in sintonia e talvolta anticipando i cambiamenti, sono aziende radicate nella loro terra d’origine ma aperte alla competitività globale".

"Anche questa settima edizione – ha commentato Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta) – testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo".