E78, ’solita’ lite’ sul tracciato umbro : "Passa davanti agli scavi di Colle Plinio"

"La progettazione va avanti, le conferenze di servizio si avvicinano, stiamo sollecitando Anas a concludere per poter richiedere i fondi, speriamo nell’accordo di programma affinché la E78 diventi una realtà concreta". L’assessore Enrico Melasecche ha risposto così al documento presentato da Michele Bettarelli (Pd) durante il Question Time in consiglio regionale sulla vicenda legata alla Due Mari, a distanza di un mese dall’inaugurazione dei lavori alla Galleria della Guinza per l’apertura al traffico dalle Marche verso l’Umbria (nel 2026). In questi giorni nel versante umbro sono iniziati anche i carotaggi per sondare il terreno e procedere al progetto definitivo del tratto tra Città di Castello, San Giustino e Citerna. Melasecche ha parlato di un dialogo con i Comuni sul percorso: "Citerna – ha detto – chiedeva la realizzazione di una galleria di un km che avrebbe aumentato in maniera considerevole i costi. Il commissario Simonini (Anas) ha proposto una galleria artificiale che nasconde la nuova strada. Città di Castello non ha problemi particolari… San Giustino ha avanzato la proposta di evitare l’attraversamento di Selci isolandola da Lama, richiesta accolta, con un percorso verde a nord dell’abitato (nella valle tra Colle Plinio e Passerina, Vallurbana)". L’eventuale passaggio davanti agli scavi archeologi sta creando molte polemiche in zona, ma "Anas al momento ritiene che, avendo fatto tutte le indagini, non dovrebbero esserci problemi per la Villa di Plinio…", ha precisato ancora Melasecche. Bettarelli, che tra le altre cose chiedeva all’assessore di spiegare "il tracciato definitivo relativamente al tratto umbro della E78 e con quali risorse, in quali tempi verrà realizzato" si è detto insoddisfatto della risposta ricevuta e ha ribattuto: "La soluzione unitaria c’era ma il commissario pensa a un tracciato e quello difende. Vedremo cosa succederà in prossimità della Villa di Plinio…". Nel dibattito è intervenuto anche il sindaco di San Giustino Paolo Fratini: "Ogni tanto tra una propaganda e l’altra dite la verità… Sul tracciato i sindaci hanno concordemente avvallato il 3D, tracciato funzionale alla piastra logistica e alla zona industriale, escludendo categoricamente le altre soluzioni proposte _ spiega _ Sappiamo che il Commissario di Governo può decidere, come ha fatto, senza tenere in considerazione il parere dei sindaci. Faccio i miei auguri a Melasecche e al commissario Simonini per la realizzazione del tracciato 1B che sfiora l’area archeologica di Colle Plinio, tracciato incomprensibile e a mio parere difficilmente realizzabile", conclude il sindaco.