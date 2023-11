E45, sicurezza dei viadotti: i cantieri. Previste ancora chiusure notturne

Nel tratto di E45 compreso tra Città di Castello e Umbertide ci sono importanti cantieri che riguardano la sicurezza dei viadotti. Per innalzare gli standard delle strutture e la loro tenuta i quattro viadotti Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II sono da mesi oggetto di importanti investimenti per una cifra complessiva di 9 milioni e mezzo di euro. "Ad oggi le operazioni di varo delle nuove travi sono ultimate sui 4 viadotti in carreggiata nord e su due dei quattro viadotti in carreggiata sud, ma i cantieri non si fermano", fa sapere Anas in una nota. In queste ore infatti sono in corso le operazioni di varo delle nuove travi del viadotto Tevere I, all’altezza di Umbertide che era stato smontato nel mese di maggio: la E45 è per questo temporaneamente chiusa di notte in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Promano e Umbertide-Gubbio per chi viaggia in direzione Perugia e tra gli svincoli di Pierantonio e Promano per chi va verso nord. Gli interventi riguardano il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici.

La chiusura è stata effettuata la notte scorsa e sarà ripetuta oggi dalle ore 20 e fino alle 6 di domattina. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria adiacente. Per chi viaggia in direzione sud l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Promano per seguire poi la viabilità interna e immettersi di nuovo in E45 allo svincolo di Umbertide Gubbio. Il traffico in direzione Cesena è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Pierantonio, prosegue poi verso Umbertide e possibilità di rientro in E45 allo svincolo di Promano. Va altresì precisato che il transito su un tratto di viabilità comunale compreso fra via Gabriotti e via Garibaldi è regolato a senso unico alternato con semaforo. Dal mese di maggio era stato smontato - dopo un incidente con un pezzo pesante - anche il viadotto a Promano, con conseguente interruzione della viabilità superiore alla E45, nel tratto comunale di collegamento tra le frazioni interne.

Il consigliere Roberto Brunelli (Pd) proprio nei giorni scorsi era tornato a chiedere in Consiglio comunale chiarimenti sullo stato di avanzamento di questo cantiere "visto che Anas aveva preventivato i lavori di ripristino del ponte per il mese di settembre e ancora non si sa nulla". Lo stesso esponente del Pd chiedeva a sindaco e giunta di premere su Anas.