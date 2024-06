E45, si lavora su venti cavalcavia. Superstrada chiusa per tre notti

Tre chiusure notturne in altrettanti tratti dell’Altotevere della E45 sono in programma per la prossima settimana. Martedì, mercoledì e giovedì per consentire di eseguire alcuni lavori notturni tra Città di Castello e Umbertide sono stati annunciati gli stop al traffico in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio, dalle 21 di martedì 2 luglio alle 7 del giorno successivo la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa tra gli svincoli di Promano e Montone, mentre la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dall’uscita Gubbio-Umbertide fino a Promano, compresa la chiusura dello svincolo di Montone in direzione Cesena. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Altre chiusure per due notti consecutive mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, dalle 21 alle 6,30 del giorno successivo. In questo caso la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Città di Castello sud a Promano mentre in direzione Cesena sarà chiusa da Promano allo svincolo di Città di Castello. Anche in questo caso i mezzi in transito saranno deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Le chiusure sono nell’ambito del programma di riqualificazione e potenziamento della E45 predisposti da Anas e che riguardano i lavori avviati da mesi per la manutenzione e il risanamento strutturale di 20 cavalcavia che sovrappassano la sede stradale.

Gli interventi riguardano in particolare il risanamento delle spalle, il rinforzo dell’impalcato e l’ammodernamento delle barriere laterali, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e la durata delle opere nel tempo. "Per consentire l’avanzamento degli interventi nei cavalcavia del territorio è necessaria la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico, la chiusura è stata programmata in orario notturno per tre notti", si legge in una nota diramata da Anas nella giornata di ieri. Dall’inizio dell’anno ad ora sono state già numerose le chiusure istituite in orario notturno per favorire l’avanzamento dei cantieri che nel tratto tra Città di Castello e Umbertide riguardano viadotti e cavalcavia.