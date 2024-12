"È stata la giunta-Romizi a risanare il bilancio"

PERUGIA – "La possibilità di ragionare sul bilancio oggi, avviene grazie al risanamento dei conti operato in passato dal sindaco Romizi, dall’assessore Bertinelli e dalla commissione spending review guidata da Francesco Calabrese, che hanno consentito di cancellare il buco di bilancio preesistente". E’ quanto sostiene Edoardo Gentili, consigliere comunale di Forza Italia. "Registriamo che circa il 90% delle opere inserite dalla giunta nel piano triennale è invariato rispetto all’Amministrazione Romizi, con ciò garantendo continuità. Ciò che è profondamente mancato nella redazione del bilancio comunale del centrosinistra – continua - è invece la partecipazione, tanto decantata in campagna elettorale". Il consigliere ha espresso perplessità per l’aumento della pressione fiscale (tassa di soggiorno, multe, diritti di segreteria) nonché "per la significativa riduzione che emerge in ogni missione e programma. Ciò emerge soprattutto per ciò che concerne l’edilizia scolastica".