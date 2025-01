È scontro sui debiti municipali: "Servono a far crescere la città"

"L’indebitamento del Comune? E’ collegato agli investimenti, quindi non è un indebitamento sterile, fine a se stesso, ma sono molto spesso dei cofinanziamenti per i progetti che guardano alla crescita, allo sviluppo e alla rigenerazione della città, come quello da 1 milione di euro per portare a Città di Castello oltre 6 milioni e mezzo con la nuova Agenda Urbana". Le precisazioni sono del sindaco Luca Secondi che risponde così alle critiche piovute dalle opposizioni nella fase di approvazione al bilancio nel recente consiglio comunale. Lo stesso primo cittadino ha dato conto della previsione per cofinanziare la nuova scuola Dante Alighieri entrando nel dettaglio: "Invece di indebitarci per 1 milione e mezzo, abbiamo chiesto al Ministero delle Infrastrutture di poter utilizzare risorse che sarebbero già nostre di fatto, perché il ribasso fatto con la gara di affidamento quota proprio 1 milione e mezzo di euro, ma non ci è stato concesso e queste risorse andranno forse per un pilone del ponte sullo stretto di Messina…", ha aggiunto il sindaco. Sui controlli delle opere pubbliche il primo cittadino ha chiarito che "i controlli vengono fatti, poi ci troviamo in contesti come appunto quello della Dante Alighieri dove ai nostri non fanno seguito quelli del Ministero, che non ci risponde e siamo quindi costretti ad affiancare al responsabile unico del procedimento un’assistenza legale".

Tra gli argomenti finiti al centro del dibattito c’è anche quello relativo alla zona a traffico limitato e alla relativa attivazione: "La Ztl in centro storico a Città di Castello c’è sempre stata. Non bisogna scambiare le regole con la tecnologia: la novità è che l’attivazione dei varchi elettronici sarà accompagnata da una regolamentazione più morbida che in passato. I varchi hanno una potenzialità sanzionatoria, come pure quelli agli svincoli della E45, dove il Targa System monitora anche assicurazioni e revisioni dei veicoli…": chiarimenti che il sindaco ha rivolto soprattutto ad alcuni esponenti della minoranza che ritenevano l’attivazione della Ztl un modo per aumentare gli incassi con le multe. L’ultima precisazione da parte di Secondi è stata sul tema dei servizi: "Sul sociale questo Comune si fa carico anche delle esigenze di altre comunità dell’Altotevere. Sugli anziani c’è una forte carenza da parte delle strutture sanitarie. Per la Muzi Betti, mettiamo noi la differenza tra quello che le famiglie degli ospiti possono dare e la retta da pagare: con una variazione di bilancio, recentemente abbiamo erogato 56 mila euro proprio per questo".