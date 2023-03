È Roberta Nanni il candidato a sindaco di "Patto23"

E’ Roberta Nanni, volto nuovo nell’ambito della politica locale, il candidato a sindaco di Patto23. 58 anni, stimata a livello professionale (è presidente degli Ortottisti dell’Umbria) e non solo, impegnata nel mondo del sociale e della cultura (fiduciaria della Condotta Slow Food Alta Umbria e anima della Fratta dell’800) è tra i fondatori della prima ora di Patto 23. "La candidatura di Nanni - dice il movimento - vuole essere di rottura con gli schemi esistenti, nata per costruire insieme una comunità capace di interrompere il declino che vive da troppo tempo Umbertide". Decisa e motivata, Nanni dichiara: "Ho deciso di candidarmi perchè credo che oggi esista l’esigenza di istaurare un rapporto nuovo con la gente e per farlo dobbiamo aprire la strada ai giovani e a tutti agli umbertidesi che vogliono sentirsi una comunità attiva e libera" Domenica prossima alle 17 a San Francesco la presentazione ufficiale della candidata.