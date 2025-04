È pronta la rotatoria allo svincolo sud

La rotatoria allo svincolo sud della Flaminia è terminata, mancano solo gli attraversamenti pedonali. I lavori per l’asfaltatura dell’infrastruttura sono completati ed è stata installata anche la segnaletica verticale. Al momento la rotatoria è aperta ed è anche funzionante il nuovo impianto di illuminazione, mentre in questi giorni saranno eseguite le ultime lavorazioni residue (attraversamenti pedonali) la cui ultimazione è prevista entro Pasqua. Grazie a questo intervento finanziato dalla Regione si risolverà una volta per tutte il problema dei pedoni con la realizzazione di un attraversamento pedonale illuminato e collegato sia lato Spoleto che lato Monteluco con marciapiede. L’intervento consentirà di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia per il traffico lungo la direttrice Flaminia che per quello in ingresso/uscita dalla viabilità locale.

Se il traffico allo svincolo sud è tornato alla normalità, da ieri e per 4 giorni è chiuso un tratto della strada statale 685 delle Tre Valli Umbre sempre a causa di lavori di asfaltatura. Sarà provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Croceferro (km 63) e Santo Chiodo (km 66,600), fino alle 18.30 di venerdì 4 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione sul viadotto Pontebari".