È pari tra Angelana e Città di Castello. Ma è un punto che non serve a nessuno

ANGELANA

0

CITTA DI CASTELLO

0

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Subbicini, Melillo, Bocci (25’st Confessore), Bolletta; Abbate (25’st Sforna), Gabrielli, Ravanelli; Ventanni; Colombi (44’st Lo Gelfo), Venturini. All.: Gregori. CITTA DI CASTELLO (4-3-3): Stefanelli; Vassallo, Cusanno, Zanchi, Caruso (22’st Lavano); Rinaldi (20’st Mattei), Capezzuto, Giabbecucci; Pupo Posada (40’st Valori), Giannò, Peluso (33’st Sylla). All.: Armillei.

Arbitro: Temperoni di Terni (Batini, Castellar)

Note: ammoniti: Bolletta, Ravanellim (A), Zanchi, Cusanno (CC). Recupero: 0’ pt, 4’st.

Un punto che non serve all’Angelana né tantomeno al Città di Castello. Giallorossi ormai fuori dalla corsa ai playoff, tifernati che restano ancorati al quintultimo posto. Posta in palio alta soprattutto per la formazione di Armillei che si rende pericolosa dopo 4 minuti con Peluso che sfiora il palo al 4’. Peluso ci riprova al 6’ ma Buini c’è. Luparini e Colombi provano, senza pericoli, a testare i riflessi di Stefanelli. Riparte la ripresa e Ventanni saggia i riflessi di Stefanelli con un diagonale da posizione defilata al 50’. Si va avanti a lampi, come nel primo tempo: e rispetto a l’intervento del collega, di più alto tasso di difficiltà è quella che Buini compie al 13’ su botta secca di Capezzuto. Dopo il primo giro di sostituzioni: entreranno alla fine Confessore, Sforna e Logelfo tra i locali e Lavano, Mattei, Sylla, Valori tra gli ospiti: Giabbecucci al 29’ prova il destro a giro: palla a lato. Le due squadre a dispetto dell’impegno non riescono a produrre nient’altro di apprezzabile, e lo 0-0 è il giusto finale di una partita in cui è mancata la lucidità, non certo la voglia. Per l’Angelana un punto “d’oro“: i giallorossi sono salvi matematicamente, e, con Terni Fc e Acf Foligno ancora da affrontare, non è una notizia così peregrina. Per il Città di Castello invece, sarà deciso tutto nelle ultime tre gare.