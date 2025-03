"È inaccettabile la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine"

PERUGIA – Il segretario provinciale di Azione, Mirko Ceci, esprime preoccupazione per la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia: "La sicurezza non è un costo da tagliare ma un diritto fondamentale da garantire – afferma –. La chiusura rappresenterebbe un arretramento inaccettabile nella lotta alla criminalità e un segnale di abbandono del territorio. È paradossale che lo stesso Governo Meloni che riempie i propri discorsi di riferimenti alla sicurezza, sia poi pronto a smantellare un presidio fondamentale come questo. Mentre in altre regioni si prevede di mantenere almeno un Reparto , l’Umbria, che già condivide risorse con le Marche, si ritroverebbe completamente priva di questo presidio. Gli stessi partiti che riempiono poi giornali e social di slogan su una fantomatica “emergenza sicurezza” tagliano poi i servizi essenziali per garantirla".