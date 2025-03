E’ già vigilia, c’è il Sestri Levante. Mister Abate pensa al turnover

Il campionato non concede tregue e la Ternana ieri si è subito messa a lavoro al “Taddei“, a porte chiuse, per preparare il confronto di domani col Sestri Levante, ospite al “Liberati“ (ore 20.45). La compagine ligure, che domenica scorsa in casa col Campobasso ha centrato la sua prima vittoria del 2025, nelle due gare in programma questa settimana potrebbe diventare arbitro nella lotta per la promozione, dato che dopo la trasferta a Terni affronterà in casa il derby con la Virtus Entella.

Ignazio Abate è consapevole dei rischi che può presentare l’impegno con la squadra allenata da Alberto Ruvo, aggressiva, rognosa e che in avanti può avvalersi di un attaccante strutturato come Nicolas Parravicini. Il tecnico delle Fere dovrebbe attuare un piccolo turn over considerato che poi i rossoverdi torneranno in campo dopo sei giorni per la trasferta in casa della Spal. "In questa fase – ha detto Abate dopo la vittoria a Rimini – dobbiamo dosare bene le nostre energie perché ci attendono partite infuocate, nelle quali anche l’aspetto psicologico è molto importante. Vedremo chi nel frattempo avrà recuperato al meglio e in tal senso farò le mie valutazioni per schierare una formazione che darà sicuramente battaglia".

A proposito di energie, il tecnico ha fatto un riferimento ai tifosi rossoverdi. "Sono stati eccezionali anche in occasione della trasferta a Rimini – ha dichiarato – dandoci un grosso sostegno. Li attendiamo in gran numero martedì perché abbiamo bisogno della loro carica e la ricerca delle energie passa anche attraverso di loro". Il turn over, dunque, sembra certo contro il Sestri Levante, ma Abate ovviamente non si è sbilanciato sui calciatori che ne dovrebbero essere interessati. Si possono fare soltanto delle ipotesi, che dovrebbero coinvolgere la difesa e il centrocampo. Con la conferma della linea di retroguardia a quattro, a Fabio Tito potrebbe essere concessa la possibilità di tirare il fiato per dare spazio a Bruno Martella. Sulla mediana, invece, in linea teorica uno tra Salvatore Aloi e Andrea Vallocchia potrebbe partire dall’inizio della partita al posto di uno tra Giovanni Corradini e Kees De Boer. Oggi conferenza prepartita di mister Abate

GIOVANI: dopo la vittoria casalinga, sabato, della Primavera di Morrone contro il Cosenza (2 a 0), ieri hanno giocato tutte le squadre giovanili rossoverdi tranne l’Under 14 Pro. Nella doppia sfida in trasferta al Gubbio, gli "Under 15" di Caccavale hanno pareggiato 0 a 0, mentre l’"Under 17" di Di Loreto ha vinto 2 a 0 con i gol di Giacalone e Angher. Vittoria anche per l’"Under 16" di Costantini, che in casa ha battuto il Latina per 2 a 1.

Massimo Ciaccolini