E all’Università di Perugia nascerà una Cattedra

Il lancio dell’innovativo sito brunellocucinelli.ai è anche l’occasione per annunciare una nuova Cattedra che entro l’anno verrà attivata all’Università degli Studi di Perugia.

E’ la Cattedra in Tecnologia e Umanesimo universale e per raccontarla Brunello Cucinelli chiama sul palco il rettore dell’Ateneo perugino, Maurizio Oliviero. "E’ un’idea unica – dice in proposito il rettore - . Sarà una Cattedra transnazionale e multidisciplinare capace di coinvolgere scienziati, filosofi ed economisti. E sarà dinamica, itinerante. Non vorrà dare risposte ma suscitare buone domande". Il progetto verrà presentato a fine settembre e attivato entro il 2024. L’interesse sull’intelligenza artificiale, il suo legame con l’ingegno e la creatività umana è del resto un tema ricco di spunti e potenzialità che da anni interessa Cucinelli. Già nel maggio 2019 si erano poste le basi di una riflessione condivisa con i massimi esperti mondiali di AI grazie al “Primo Simposio dell’Anima e dell’Economia di Solomeo“.

Nel maggio scorso è stata realizzata la seconda edizione del Simposio, coronata con il Dottorato Honoris Causa in Scienze Umane assegnato dall’Università degli Studi di Perugia a Reid Hoffman, cofondatore di Linkedin e genio dell’intelligenza artificiale. "Invito tutti a leggere la sua lectio magistralis - dice Cucinelli - per pensare in modo positivo all’intelligenza artificiale e capire l’importanza del dialogo e della collaborazione con la creatività dell’uomo".