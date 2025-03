È ai domiciliari e spaccia hashish. I carabinieri arrestano lui e la moglie

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino su un possibile “giro“ di spaccio. Segnalazione che non è caduta nel vuoto ma che i carabinieri hanno raccolto e deciso di prendere in considerazione. Alla fine sono stati arrestati in due, moglie e marito di origini tunisine, di 24 e 26 anni, entrambi da gravati da precedenti. Per la precisione, l’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa da gip del tribunale di Terni per una vicenda precedente.

Sta di fatto che a seguito della segnalazione, i carabinieri della Stazione di Terni si sono appostati poco lontano dall’abitazione dei due. In effetti, i militari hanno avuto conferma di un insolito “viavavi“ di persone dall’appartamento della coppia. Così, venerdì scorso i carabinieri hanno deciso di controllare più a fondo e hanno eseguito una perquisizione domiciliare. E la “sorpresa“ non è mancata. Nascosto nel frigorifero c’era mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti. Nell’abitazione, poi, sono stati trovati due bilancini digitali e del materiale utilizzato di norma per il confezionamento delle dosi. Non solo: i carabinieri hanno trovato anche 2.200 euro in contanti, somma che viene ritenuta dagli investigatpri provento dell’attività di spaccio.

Tutto (droga, strumenti e denaro) è stato posto sotto sequestro. Per i due è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed entrambi sono stati collocati ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. La coppia è comparsa sabato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari.