Duomo, boom di visite. Potenziati i servizi

Il Duomo continua a registrare, anche nel periodo estivo, un aumento di visitatori: degli oltre 260mila dall’inizio dell’anno, circa 80mila hanno fatto accesso nel mese di luglio e fino al 25 agosto, con un incremento di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il consiglio di amministrazione dell’ente ha da tempo avviato un piano di potenziamento dei servizi, con un nuovo sito all’indirizzo duomodiorvieto.it, biglietterie online e automatiche, informatizzazione dei flussi e della struttura amministrativa. Faranno seguito, prima dell’inizio dell’anno giubilare, investimenti su rete dati e connettività per il pubblico, varchi di accesso a duomo e musei ed un sistema di audio-guide da offrire ai visitatori. Nei giorni scorsi nella sede della Fabbriceria orvietana, si è insediata la Commissione tecnico-scientifica per il riordino dei musei dell’Opera del Duomo, voluta dal consiglio di amministrazione, con lo scopo di offrire elementi per la riorganizzazione e la riqualificazione degli ambienti espositivi. Illustri le presenze tra i membri della stessa commissione: Antonio Natali, storico dell’arte, già direttore della Galleria degli Uffizi e attualmente membro del consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze; Giandomenico Spinola, vice direttore artistico-scientifico dei Musei Vaticani e Francesco Federico Mancini, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’università di Perugia. Per il Consiglio dell’Opera, delegati i consiglieri don Francesco Valentini e Maurizio Damiani. Serrato il programma di lavoro, per giungere in tempi brevi a proposte e suggerimenti.