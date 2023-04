Due milioni per il pontile Via ai lavori a Tuoro Ma ci sarà l’alternativa

Sarà il rifacimento del pontile di Tuoro sul Trasimeno, uno degli interventi più consistenti previsti nel 2023 per l’area del lago. I lavori partiranno verso la fine di maggio e riguardano un investimento di circa due milioni di euro, attesi ormai da anni per l’infrastruttura arrivata al limite del fatiscente. Siccome il cantiere si aprirà in prossimità dell’inizio della stagione gli addetti ai lavori hanno pensato di provvedere alla realizzazione di un pontile galleggiante alternativo che poi potrà diventare funzionale anche all’opera finita. Parte del pontile galleggiante si potrebbe dunque integrare all’opera riqualificata (il camminamento) come avrebbe già garantito la ditta specializzata incaricata. Quello in località Navaccia rappresenta uno degli imbrachi più importanti per i traghetti che solcano le acque del lago, nonché il più vicino verso l’unica delle isole abitate cioè la Maggiore che ogni anno riceve migliaia di turisti che attraversano proprio quel pontile, che diventa quindi un vero e proprio biglietto da visita per tutto il territorio e da anni ormai le sue condizioni sono state un tasto dolente.

Ma quello del pontile di Tuoro non è l’unico intervento in atto, al Trasimeno da un po’ di mesi si vedono numerosi lavori di riqualificazione, in parte anche terminati, grazie alla stretta collaborazione tra Enti, carta vincente come è stato di recente spiegato anche dal consigliere regionale Eugenio Rondini che ne ha seguito l’iter in raccordo con assessorato e uffici regionali. Motivo per cui di recente ci sono stati diversi sopralluoghi da parte dell’assessore regionale Morroni a San Savino, San Feliciano e Monte del Lago a Passignano, poi seguiranno Castiglione del Lago e per ultimo il Belvedere Poggio di Braccio.

L’elenco dei progetti finanziati dalla Regione Umbria con il “Progetto Integrato Trasimeno 2022“, sono così dettagliati: pontile e spazi connessione 195mila euro a Comune di Panicale; detrattori paesaggistici 203mila euro a Comune di Magione; piste ciclabili 895mila euro a Comune di Magione; Riqualificazione lungolago 868mila euro a Castiglione del Lago; riqualificazione lungolago 295mila euro a Passignano; sistemazione giardini Zagabria 597mila euro a Passignano (appena inaugurato); riqualificazione darsena 147mila euro a Unione dei Comuni; sistemazione darsena 80mila euro a Unione dei Comuni.