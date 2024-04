Due locali senza autorizzazioni. Un’attività viene chiusa e l’altro titolare sanzionato

Senza autorizzazioni e mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Sono le violazioni riscontrate nel corso di verifiche nei locali notturni. Violazioni per le quali è stato sanzionato il titolare di un locale di piazza del Bacio, mentre un altro locale, a Ponte San Giovanni, è stato chiuso. Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi per contrastare i fenomeni della mala-movida, sono state registrate le violazioni che hanno determinato il provvedimento. Il servizio di monitoraggio ha visto impiegati polizia, carabinieri e polizia locale che hanno verificato il rispetto delle norme del Tulps e, in particolare, quelle che disciplinano sicurezza nei luoghi di lavoro, somministrazione di alimenti e bevande, installazione e uso delle slot machine, dotazione degli apparecchi di misurazione del tasso alcolemico e rispetto dei limiti di emissione sonora. Nel locale di piazza del Bacio si è proceduto a identificare gli avventori per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e a effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto dei limiti di emissione sonora. Dagli accertamenti è emerso che il titolare dell’attività era sprovvisto della necessaria autorizzazione per la diffusione di musica, circostanza per la quale verrà sanzionato dalla Polizia Locale. Il monitoraggio, anche con i vigili del fuoco, è poi proseguito all’interno di un locale di pubblico spettacolo a Ponte San Giovanni. I dispositivi antincendio sono risultati scaduti; il personale non è stato in grado di esibire la documentazione relativa all’antincendio e un’uscita di sicurezza non era agibile. Per questi motivi, è stata disposta l’immediata chiusura del locale. I servizi di controllo del territorio con le relative attività di controllo del rispetto delle norme previste dal Testo unico di pbblica sicurezza proseguiranno nelle prossime settimane.

elleffe