Due giorni di ’Sbaracco’. Ci sono i super-saldi

Due giorni di “super saldi“. Confartigianato Terni organizza a partire da oggi e per tutta la giornata di domani lo Sbaracco di fine estate, con il patrocinio del Comune di Terni. Grande partecipazione anche in questa nuova occasione di promozione del commercio e dell’artigianatoi: i punti vendita aderenti sono 71. Due giorni di sbaracco che concluderanno la stagione commerciale estiva: inoltre sabato è prevista l’apertura serale fino alle 23.30 e l’esposizione esterna della merce tramite allestimenti appositi dalle 18. Il Comune che patrocina l’iniziativa ha curato gli eventi di animazione che consistono in uno spettacolo itinerante della “Concabbanda jazz band“ nell’ambito del Terni Summer Fest. Confartigianato quindi invita tutta la cittadinanza a sfruttare le occasioni commerciali proposte da esercenti ed artigiani e a sostenere in tal modo i piccoli esercizi del territorio per far vivere la città. Questo genere di iniziative ha riscosso in passato notevole successo e rappresentano un’occasione anche per fare una passeggiata in centro. Quello del commercio non solo nella città di Terni è un settore che sta attraversando un profondo periodo di crisi. A pagarne le spese sono anche i lavoratori ed i particolare le lavoratrici che in questo settore sono più impegnate degli uomini.