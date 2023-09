Due gesti di onestà salvano un incasso e un portafoglio a Città di Castello e Perugia

Due persone oneste all’opera in distinte occasioni a Città di Castello e Perugia. Nel primo caso, una donna ha ritrovato in centro storico una scatola in legno contenente 2. 600 euro circa e, senza pensarci due volte, l’ha portata negli uffici del Commissariato di polizia dove ha raccontato l’accaduto fornendo tutte le informazioni utili per il rintraccio del proprietario che, nel frattempo, aveva presentato denuncia. Secondo quanto cicostruito dalla polizia, l’uomo aveva appoggiato la scatola, che conteneva l’incasso della sua attività, sopra il tettuccio dell’auto e all’atto di ripartire era caduta. Grazie al gesto di onestà della donna, l’incasso non è andato perso.

Fatto analogo a Perugia dove mentre passeggiava, un altro onesto cittadino ha trovato sulla strada un portafoglio contenente documenti e 500 euro in contanti, scivolato dalla tasca del proprietario. Il cittadino ha quindi raccolto il portafoglio e si è recato in Questura, dove l’ha consegnato. Gli agenti hanno subito rintracciato il proprietario, che è stato convocato negli uffici di polizia per la riconsegna. Felice del ritrovamento e di aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato il concittadino.