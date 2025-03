“Due donne e un delitto“. Risate e sorprese in scena al teatro Bicini

Un nuovo debutto per la stagione del Teatro Bicini. Stasera alle 21.15 e domani alle 17.15 (e poi il sabato e la domenica fino al 30 marzo) va in scena “Due donne e un delitto“ della Compagnia del Canguasto: un atto unico di Valentina Capecci per la regia di Mariella Chiarini, anche protagonista con Elisabetta Zamperini e con Mara Fraticelli. Sul palco del teatro si sfidano due donne in cerca del colpevole di un omicidio, tra momenti di comicità e colpi di scena. La commedia ruota attorno a un giallo irrisolto: un omicidio che diventa il pretesto per accuse reciproche e per sviscerare la personalità delle interpreti, prima rivali e alla fine grandi amiche. In mezzo si alternano lo scontro aperto, la bugia, la confessione, il ricatto, il pentimento, la consolazione, l’invidia, l’angoscia, la speranza, la tenerezza e l’euforia, mantenendo alto il livello di coinvolgimento del pubblico.

Biglietti unico a 10 euro, 8.50 il ridotto per under 26 (solo il sabato), info e prenotazioni al 333.3879119 anche con messaggio whatsapp o sms.