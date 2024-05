Due diocesi camminano a braccetto. Città di Castello e Gubbio insieme

Due diocesi che si incontrano e camminano insieme. E’ partito -dal chiostro del convento francescano di Santa Maria della Pietà, a due passi dal centro storico di Umbertide- il cammino sinodale delle diocesi di Città di Castello e Gubbio legato alla pastorale della famiglia. Sono 108 gli iscritti e una settantina le persone che hanno preso parte al primo appuntamento.

Il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini parla di "partecipazione straordinaria. Da quasi due anni le due diocesi sono unite in persona episcopi - ha raccontato - e insieme affrontiamo la questione della pastorale con particolare attenzione alle famiglie.

La risposta straordinaria di tante persone, soprattutto coppie e alcuni consacrati, sacerdoti, laici o diaconi che vengono sia dalla diocesi di Gubbio che da quella di Città di Castello ci indica la giusta via".

La ‘comunione’ tra tutti i quasi 110 componenti della Commissione sinodale inizia sui canali digitali, con i materiali preparatori di ogni incontro anticipati via email o nella chat creata per raggiungere i telefonini di ciascuno.

"Abbiamo iniziato – precisa ancora il vescovo – approfondendo il tema della Chiesa pensata proprio come una ‘famiglia di famiglie’. Si tratta del primo di quattro incontri che vivremo fino alla fine di giugno, alternando luoghi differenti, soprattutto quattro oratori: due della diocesi di Gubbio e due di Città di Castello".

Il referente diocesano per questa iniziativa Alessandro Pacchioni aggiunge: "C’è stata una grande risposta: abbiamo più di 108 iscritti al percorso che ci ha indicato il vescovo. Un percorso che interessa la nostra chiesa, soprattutto perché ci farà riflettere su quello che è il senso e il ruolo della famiglia, quindi ripensare tutta la pastorale mettendo al centro il nucleo ‘domestico’".

Gli incontri iniziano con un momento di fraternità, in un pranzo di gruppo, quindi l’introduzione ai lavori che viene fatto dal vescovo Bedini e via alla divisione in gruppi di lavoro". Prossima tappa, domenica 19 maggio, nell’oratorio di Madonna del Latte a Città di Castello, per parlare della "Missione delle famiglie cristiane".