Droga, traffico internazionale. Arrestato a Deruta sulla E45

Uno dei destinatari della misura cautelare lo hanno intercettato lungo la E45 all’altezza di Deruta. A un indagato, i carabinieri del Ros, con il comando provinciale di Perugia, hanno perquisito l’abitazione nei pressi di Magione. Tocca anche l’Umbria l’inchiesta della Dea di L’Aquila e della Procura di Teramo su una presunta associazione internazionale che si sarebbe occupata di trafficare droga e sostanze psicotrope. Un traffico intercettato con la collaborazione con il Landeskriminalamt del Nord Reno – Westfalia (Germania), l’Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fédérale di Mons (Belgio) e il Dipartimento Anti-Narcotici della Polizia Nazionale dell’Ucraina. Quattordici le misure cautelari (10 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria). L’attività investigativa, avviata nel dicembre 2021, ha consentito di documentare l’operatività in Abruzzo di un’organizzazione criminale - svincolata da contesti organizzati di tipo mafioso - formata da cittadini italiani, spagnoli, argentini e colombiani, dedita al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocanina. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquisite in Spagna da alcuni indagati residenti, per poi essere trasportate in Italia da corrieri che lo occultavano in autotreni nella disponibilità dell’organizzazione, per poi essere stoccati in Abruzzo a favore delle piazze di spaccio abruzzesi e marchigiane. Gli inquirenti, durante l’indagine, hanno posto in essere diversi sequestri, per un totale di circa 100 chili di hashish e 1 chilo di cocaina, riuscendo a ricostruire i vari ruoli degli associati. Oltre agli arresti, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di altri indagati, residenti in Spagna.