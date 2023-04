Droga e soldi nell’abitazione Denunciato

Tutto apparentemente tranquillo finché i carabinieri della stazione Fortebraccio non gli hanno detto che avrebbero voluto controllare la sua abitazione. I militari, del resto, lo conoscevano già e non lo avevano fermato a caso. Un’intuizione che si è rivelata decisiva. Il ragazzo, 27enne di nazionalità gambiana, individuato dai carabinieri in via della Loggia, nel corso di controlli a piedi nel centro storico, si è dimostrato da subito molto agitato e poco collaborativo, fino a quando, alla richiesta della perquisizione nella sua abitazione poco distante, come detto, si è dato alla fuga. I militari hanno perquisito la casa del 27enne, capendo il perché della reazione del giovane. In camera, ai piedi del letto, infatti, hanno recuperato una busta con 210 grammi di marijuana, sul tavolo della cucina 84 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, 3 cellulari. In un marsupio, a sua volta collocato all’interno di uno zaino nascosto in un armadio, i carabinieri hanno recuperato la somma in contanti di 6.560 euro, soprattutto in banconote da 50 e 20 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Un’attività potrebbe essere ulteriormente ricostruita sulla scorta degli elementi che potrebbero emergere dagli accertamenti, per esempio, sui cellulari recuperati, presumibilmente utenze utilizzate proprio per lo spaccio. Il ragazzo è stato denunciato.-