Droga e armi nascoste nei boschi: c’è un arresto

Non solo stupefacenti ma anche coltelli rudimentali e altre armi da taglio, oltre ai segni recenti di bivacco, con avanzi di cibo, indumenti sparsi, ‘letti’ di fortuna: è quanto hanno scovato i carabinieri in un blitz antidroga messo a segno nelle zone boschive di Piediluco e Marmore, da tempo nel mirino dei residenti che segnalano appunto attività di spaccio di droga, bivacchi, via vai di pusher e clienti. Anche di recente era stato il segretario delcircolo Pd, Sandro Piccinini, a denunciare la grave situazione, raccogliendo le lamentele della popolazione. I militari forestali e del nucleo investigativo di Terni, con l’impiego dei cinofili di Santa Maria di Galeria e la collaborazione del Reggimento Lazio, hanno circodandato le due piazze di spaccio e le hanno passate al setaccio. Scovati e rimossi i bivacchi, con chiari segni di una recente presenza umana: avanzi di cibo, acqua, indumenti e quant’altro . E’ stato fermato un 25enne magrebino, irregolare e senza fissa dimora, trovato con 45 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due pezzi di hashish di circa 30 grammi, due bilancini di precisione e 290 euro. Sono stati inoltre rinvenuti anche una katana, coltelli rudimentali e strumenti atti a offendere. Droga e armi sono finite sotto sequestro. Lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per porto di armi. I bivacchi sono stati rimossi.

Ste.Cin.