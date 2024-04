Dove nascono gli angeli. La Protezione civile contro il terremoto. Allestito il campo base

Oltre duecento i volontari impegnati fino a domani nell’esercitazione di protezione civile ‘Marsciano 2004-2024’. Si tratta di circa 120 tecnici (geometri, ingegneri, architetti, geologi, periti industriali e dottori agronomi) coadiuvati dai volontari. L’operazione, che si svolge in occasione dei venti anni di attività del Gruppo comunale volontari di protezione civile ‘Marsciano 2004’, ha preso il via venerdì con campo base in via del Coppo 1 dove l’associazione ha la sua nuova sede che verrà inaugurata domani alle 11. L’esercitazione ha come scenario la simulazione di un evento sismico con conseguente evento alluvionale. A organizzarla, insieme al gruppo ‘Marsciano 2004’, sono stati i Collegi dei geometri di Perugia e Terni, la Struttura tecnica nazionale protezione civile, il servizio di protezione civile della Regione Umbria e l’Associazione dei geometri volontari per la sicurezza di protezione civile GeoSiPro, con la partecipazione di varie organizzazioni di volontariato e della Croce rossa italiana. All’avvio delle operazioni sono intervenuti anche il sindaco Francesca Mele e membri della giunta comunale. "I geometri – ha spiegato il presidente del Collegio di Perugia, Enzo Tonzani – sono spesso in prima fila nel promuovere iniziative di questo tipo perché, come categoria, riteniamo fondamentale essere preparati a gestire una calamità nel momento in cui, purtroppo, questa accade". Dopo aver allestito il campo base e montato le strutture di emergenza, i tecnici, sia della pubblica amministrazione che liberi professionisti, si sono riuniti in varie squadre inviate poi in varie zone del territorio per rilevare gli ipotetici danni agli edifici che la simulazione prevedeva essere coinvolti e danneggiati dal sisma. Oggi ci saranno simulazioni di ricerca di dispersi coordinate dai vigili del fuoco di Perugia, sia con cinofili che con squadre appiedate, con formazione dei volontari per le corrette procedure di ricerca.