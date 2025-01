Dottoressa molestata in ospedale, aggredita mentre era in ascensore

Perugia, 14 gennaio 2025 – Sarebbe entrato un attimo prima che le porte dell’ascensore si chiudessero. Al momento giusto per ritrovarsi da solo con la giovane donna, una dottoressa che stava per entrare in servizio: dopo averle rivolto dei pesanti apprezzamenti, l’avrebbe costretta a indietreggiare fino a chiuderla in un angolo della cabina. La dottoressa, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscita ad allontanare l’uomo e, una volta conclusa, l’interminabile salita fino al quarto piano, dove si trovano gli spogliatoi, la giovane sarebbe riuscita a scappare dall’aggressore. Di corsa avrebbe percorso il corridoio, in quel momento deserto, per poi nascondersi in un punto riparato.

Qui avrebbe atteso lunghi minuti con il timore di essere scoperta dal suo inseguitore, per poi trovare il coraggio di uscire nuovamente allo scoperto e chiedere aiuto. Raggiunta dai colleghi, ha raccontato quanto aveva appena vissuto. Quel racconto è diventato poi una denuncia agli agenti del posto fisso di polizia che con gli investigatori della squadra mobile hanno condotto le indagini che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, denunciato per violenza privata e molestie. Il denunciato è un 29enne italiano che la vittima avrebbe incontrato nuovamente in ospedale proprio ieri. Il giovane, che negherebbe l’accaduto parlando di un equivoco, è stato riconosciuto dai filmati delle videocamere di sicurezza dell’ospedale e grazie alla descrizione fornita dalla presunta vittima.

L’Azienda ospedaliera, a fronte dell’episodio che risale a sabato mattina, starebbe valutando dei provvedimenti per garantire maggiore sicurezza ai propri operatori, ipotizzando anche uno spostamento degli spogliatoi in un’area meno isolata. L’episodio denunciato dalla dottoressa, una specializzanda, rappresenta per il Santa Maria della Misericordia una novità. Si tratterebbe del primo caso di molestia, mentre le aggressioni in senso più esteso sono state 23 nel 2024, delle quali 6 in pronto soccorso, 5 in Psichiatria, 2 a Medicina del lavoro e 2 in Pneumologia. Un dato che colloca il Santa Maria della Misericordia al di sotto della media nazionale, ma che desta non poca apprensione.