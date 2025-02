Doppio incidente sulla Flaminia. Traffico in tilt e lunghe code

FOLIGNO Traffico paralizzato per oltre due ore lungo la nuova superstrada Flaminia nel tratto tra Spoleto e lo svincolo di Sant’Eraclio. Un doppio incidente stradale a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro; tre le persone rimaste ferite, per fortuna non in maniera grave. La fitta nebbia (pericolo costante su quel tratto della superstrada) in entrambi gli incidenti sarebbe stata la causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto decine di auto e un paio di mezzi pesanti. Per fortuna, come detto, anche a giudizio delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del tamponamento, le conseguenze non sono state gravi per le persone.

I due incidenti si sono verificati nelle prime ore della mattinata di ieri quando sul tratto della superstrada era ancora buio e per di più entrambe le carreggiate erano avvolte da una fitta coltre di nebbia. Il primo dei due incidenti intorno alle sette in direzione Foligno, tra Spoleto e quello di Campello sul Clitunno. Un’autovettura dopo l’urto con altre auto si sarebbe rigirata finendo contro il guard rail in direzione di Trevi. Il secondo dei due incidenti, avvenuti a poca distanza di tempo e sulla stessa carreggiata della superstrada Flaminia, si è verificato in prossimità dello svincolo di Sant’Eraclio sempre in direzione Foligno. Incidente quest’ultimo che oltre alle auto ha coinvolto anche alcuni mezzi pesanti. Come detto il bilancio dei due incidenti è stato di tre persone ferite delle quali due in codice verde e una in codice giallo. Sul posto oltre al personale dell’Anas, i vigili del fuoco e il personale del 118, la polizia stradale e i carabinieri.

C.Lu.