Doppio concerto a Perugia e Solomeo con Andràs Schiff e Nurie Chung

Doppio concerto tra Perugia e Solomeo per la stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Si comincia oggi alle 17.30 al teatro Morlacchi, con l’atteso concerto di Andràs Schiff (nella foto), tra i più apprezzati pianisti del panorama internazionale contemporaneo, interprete impareggiabile di un vasto repertorio che spazia da Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin e Schumann fino alle pagine più importanti del ’900.

Vecchia conoscenza del pubblico perugino – la prima esecuzione nel capoluogo umbro risale al 1984 – il pianista ungherese naturalizzato britannico, nominato nel 2014 baronetto per i suoi servigi alla musica, annuncerà e introdurrà il programma direttamente prima dell’inizio del concerto, in una serata dedicata alla memoria di Franco Buitoni, con il quale Sir Schiff ha intrattenuto rapporti molto cordiali.

Domani, sempre alle 17.30, il teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà il concerto di Nurie Chung, diciannovenne fenomeno mondiale del violino, vincitore nel 2021 del secondo premio al prestigioso Concorso “Paganini” di Genova. Con il talentuoso artista coreano ci sarà la giovane pianista comasca Martina Consonni, già allieva di Schiff.

In programma la “Méditation in re minore op. 42“ di Tchaikovsky, la “Sonata“ di Poulenc, dedicata alla memoria del poeta Federico García Lorca e il “Capriccio e variazioni per violino solo“ di Paganini sull’aria “Nel cor più non mi sento” di Paisiello, per concludere con la Sonata n. 3 in re minore op. 108 di Brahms.