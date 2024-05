Dopo i Ceri il Palio della Balestra: tanti eventi aspettando domenica

GUBBIO – Terminati, o quasi, gli appuntamenti ceraioli (manca la Festa dei Ceri Piccoli del 2 giugno), un altro evento folkloristico eugubino si prende la scena in questa settimana. Si tratta del Palio della Balestra, che va avanti da secoli ininterrottamente mettendo di fronte le Società Balestrieri di Gubbio e quella di Sansepolcro e si svolge sia nella città umbra, l’ultima domenica di maggio in Piazza Grande, che biturgense, la seconda domenica di settembre in Piazza Torre di Berta.

Mentre i balestrieri di entrambe le città stanno perfezionando gli ultimi dettagli in preparazione di domenica, come ogni anno il Palio è accompagnato da diversi eventi culturali, come il concerto del Palio di venerdì 24 maggio, che si svolgerà alle ore 21:15 presso la Chiesa di San Domenico a Gubbio con la Banda Comunale di Gubbio e la partecipazione della tromba solista Fabrizio Baldacci per un omaggio al maestro Ennio Morricone, o la presentazione del Palio di sabato 25, che per quest’anno è stato realizzato dall’artista Enzo Di Franco.