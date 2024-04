Donazione al Pronto soccorso

SPOLETO Ancora una donazione all’ospedale di Spoleto. Mentre la politica e le associazioni dibattono sul progetto terzo polo ospedaliero, gli spoletini continuano a sostenere l’attività dell’ospedale cittadino. Questa volta è il turno dell’Associazione Il Sorriso di Teo che ha donato al Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi un carrello per l’emergenza pediatrica dotato di tutto il necessario per l’utilizzo in sala rossa. La cerimonia di consegna della nuova strumentazione si è svolta alla presenza della responsabile Anna Maria Rotelli, del personale sanitario e dei rappresentanti dell’associazione, capitanati dal presidente Christian Baroni. La direzione dell’ Usl Umbria 2, la direzione ospedaliera di Spoleto e i professionisti del Pronto Soccorso hanno voluto ringraziare i volontari per questa preziosa e utile donazione che faciliterà il lavoro e migliora il servizio offerto ai pazienti.