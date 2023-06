’Don Matteo’, nuove riprese E c’è sempre Raoul Bova

di Daniele Minni

Sarà una fine estate all’insegna di “Don Matteo“. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la troupe della fiction più amata dagli italiani dovrebbe arrivare a Spoleto il 23 settembre per iniziare le riprese della serie numero 14. Si riparte da dove tutto si era fermato nel 2022 quando c’è stato il passaggio del testimone tra Don Matteo e Don Massimo. Terence Hill dopo 13 edizioni ha tolto la tunica e nei panni dell’attore principale che interpreta comunque un sacerdote-detective è arrivato Raul Bova, già protagonista delle ultime puntate dell’ultima serie. Ricambio generazionale e target ringiovanito per quello che rimane il più importante evento di promozione turistica del territorio. Per l’edizione 14 il Comune di Spoleto ha già stanziato 130mila euro nel bilancio preventivo 2023, ma l’operazione, organizzata con il consorzio albergatori e con Confcommercio, prevede un investimento di circa 200mila euro. Rispetto all’edizione 13 cambia il calendario delle riprese. La troupe nel 2021 allestì il set in piazza Duomo già in giugno, ma a causa del maltempo fu costretta a spegnere le macchine da presa in anticipo per riaccenderle poi a settembre. Quest’anno si parte direttamente alla fine di settembre in un periodo particolarmente positivo per il turismo e per questo motivo l’arrivo della troupe potrebbe anche essere posticipato di qualche giorno, dal 23 al 28 settembre. Il cast si presenterà rinnovato e senza due dei protagonisti principali ovvero la capitana dei carabinieri Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e del pm Nardi, interpretato dall’attore Maurizio Lastrico (rimane Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini), dovrebbe rimanere in città per tutto ottobre e gli attori dovrebbero risiedere nelle strutture ricettive del centro. Non è esclusa una seconda fase delle riprese anche a febbraio 2024. Da quanto trapela la messa in onda, sempre su Rai Uno, della serie 14 potrebbe slittare rispetto alle precedenti che iniziavano già a primavera. Sant’Eufemia sarà ancora la chiesa di don Matteo o meglio don Massimo e il cuore delle ripresa sarà sempre piazza Duomo.