Don Luca Castrica direttore della Pastorale giovanile. Il vescovo sceglie anche i “corresponsabili“

ORVIETO Nuove nomine in Diocesi. Il vescovo Gualtiero Sigismondi ha nominato don Luca Castrica direttore del servizio diocesano per la Pastorale giovanile, dell’ufficio per la pastorale delle vocazioni e assistente diocesano dell’ Azione cattolica per il settore giovani e ragazzi. L’incarico avrà una durata di cinque anni. Corresponsabili saranno Paola Ienco e Giovanni Ziarelli, Paola Raspetti e Leonardo Rossi per il servizio diocesano di pastorale giovanile, Giulia Camorani e suor Lidia Gabor per l’ufficio per la pastorale delle vocazioni."A don Luca Castrica e a quanti ho chiamato a prendere parte con lui all’opera di promozione e coordinamento della crescita delle nuove generazioni, chiedo di mettersi in ascolto e a servizio delle unità pastorali, senza sostituirsi ad esse", afferma il vescovo.