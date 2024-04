– Don Cristian Bogdan è il nuovo direttore della Caritas diocesana di Foligno. La scelta da parte del vescovo Domenico Sorrentino. Vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in Sant’Eraclio e in quella di San Silvestro Papa in Cancellara, don Cristian è anche vice cancelliere presso la Curia Vescovile. Nel suo mandato triennale, il nuovo direttore della Caritas di Foligno sarà coadiuvato da due vice direttori: Carmen Comisi e Simone Favaroni. Successivamente verrà nominato il nuovo Consiglio direttivo della Caritas Diocesana di Foligno. Il vescovo Domenico Sorrentino ha ricordato al direttore e ai vice direttori l’importanza di svolgere le proprie funzioni in armonia, attraverso una serenità di rapporti che sappiano esprimere appieno l’amore del Vangelo. Peculiarità che dovranno essere adottate anche nella collaborazione con la Fondazione Arca del Mediterraneo Ets, braccio operativo della Caritas Diocesana di Foligno. L’indicazione essenziale fornita da monsignor Sorrentino è quella di declinare la carità nel suo senso più profondo, ovvero l’amore.