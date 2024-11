Domiciliarità degli anziani. Ci sono i fondi

CASTIGLIONE - "Migliorare e potenziare l’offerta di prestazioni legate alla cura della persona e alla sua tutela contribuendo a sostenere la permanenza a domicilio degli anziani non autosufficienti". È l’obiettivo dell’avviso pubblico per il finanziamento di prohetti di “domiciliarità“ dell’Unione del Trasimeno. I Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro e l’Unione stessa messo a disposizione 130mila e 500 euro. Il contributo massimo concesso per l’assunzione, con regolare contratto di lavoro, di un assistente familiare per almeno 24 ore settimanali e per almeno 12 mesi, è di 3mila euro. Il bando è pubblicato su tutti i siti delle amministrazioni interessate. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il prossimo 27 novembre.