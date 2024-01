Domenica 7 doppio black-out. Ecco tutte le zone interessate

TERNI – Domenica 7 dalle 4.30 alle 5.30 e dalle 9 alle 10 sono previste due sospensioni dell’energia elettrica, per lavori sulla rete. Lo comunica “Ternin distribuzione elettrica“, sottolineando che sarà a disposizione il numerto 800.055.330. Le vie interessate dal black-out temporaneosono Piazza Vittorio Emanuele (Cesi), Strada dei Confini, Strada del Mulino (Cesi), Strada del Piantoneto (Cesi), Strada del Ponticello (Cesi), Strada della Ferrovia (Cesi), Strada della Pittura (Cesi), Strada delle Campore, delle Morelle (Cesi), di Bracciale (Cesi) di Campomaggiore (Cesi), di Casanova, di Cerreta (Cesi), di Colleluna, di Collestacio (Cesi), di Condotto (Cesi), di Crocemelata (Cesi), di Fossocanale (Cesi), di Lagarello (Cesi), di Maratta Alta, Strada di Maratta Bassa, di Porete (Cesi), di Rotale (Cesi), di Sabbione, di Scentelle (Cesi), Strada di Torracchione (Cesi), Strada di Vagoti (Cesi), Strada di Vallemicero (Cesi), Strada Flagiello, Strada Fontana di Polo, Strada La Selva, Strada Mazzamorello (Cesi), Via Andromeda, Via Arnolfo (Cesi), Via Bartocci, Via Bellini, via Capponi, Via Caproni, Via Carsulae, Via Cassiopea, Via Cesi, Via Chioma di Berenice, Via Contelori, Via Croce del Sud, Via De Filis, Via del Commercio, Via del Mesale, Via del Modioloi, Via del Rubbio, Via del Sigillo, Via della Città Verde, Via della Cometa, Via della Cooperazione, Via della Lince, Via della Rocca, Via della Stadera, Via delle Grotte Eolie, Via delle Madonnine, Via delle Muraiole, Via delle Terre Arnolfe, Via Ecchio Giovanni, Via Euclide; via Eustachi, Via Faber Giovanni, Via Gabelletta, Via Ghione, Via Le Sore, Via Luzzatti, Via Mercurio, Via Omega, Via Orione, Via Orsa Maggiore, Via Orsa Minore, Via Pegaso, Via Peticca Francesca, Via Pleiadi, Via Pratesi, Via Ratini, Via Santa Maria della Bottega, Via Sant’Onofrio, Via Sirio, Via Stelluti, Via Stocchi, Via Terra Maiura, Via Toniolo, Via Augusto Vanzetti, Via Vega, Viale Regina Elena, Vico Areni, Vico Castellano, Vico degli Orti, Vico Lausi, Vico Pierleoni, Villaggio Marconi, Vocabolo Carsoli, Vocabolo Fontana del Boia, Vocabolo Montione, Vocabolo Poggio Azzuano, Vocabolo San Biagio, Vocabolo Santa Maria di Fuori (Cesi), Vocabolo Sant’Erasmo.