Domani la festa del ’Pd Day’: "Noi ci siamo"

CITTA’ DI CASTELLO – "E’ una data simbolo quella scelta per celebrare il ‘Città di Castello Pd Day’. Con le primarie del 14 ottobre 2007 - ricordano gli organizzatori - nasceva infatti il Partito Democratico". Recuperando quello spirito originario, domani il Pd tifernate darà vita a un’iniziativa "pensata per stimolare la partecipazione e favorire il confronto con i cittadini". L’appuntamento è fissato nella nuova sede del Pd, in Via Mazzini 6, che, per l’occasione, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 sia per il tesseramento, che per completare la raccolta firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. "Mantenere la sede del nostro partito nel cuore della città - sottolineano dal Pd guidato da Marco Conti (nella foto) - vuole testimoniare la volontà di creare un luogo centrale ed aperto, dove amministratori, dirigenti, iscritti, simpatizzanti e cittadini possano confrontarsi su temi nazionali e locali".