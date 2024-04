Diversamente creativi In scena l’inclusione. Musica, sport e arte: un percorso comune

Perugia è pronta ad accogliere una nuova edizione di “Diversamente Creativi“. Baskin, calcetto integrato, equitazione, tiro con l’arco, bocce, rugby, laboratori: martedì 30 (dalle 9 alle 13) in centro si terrà il 14esimo appuntamento con la manifestazione che punta il faro sul tema della disabilità, attraverso momenti di creatività ed allegria, ideati dagli studenti di numerosi istituti scolastici del territorio. Piazza IV Novembre, corso Vannucci e piazza della Repubblica si trasformeranno nel cuore di un messaggio profondo qual è quello dell’inclusione e diventeranno il contesto naturale dove poter misurare il talento e la voglia di autonomia di tante persone con disabilità fisica e mentale. Tanti i laboratori e le attività che saranno proposte nel corso della giornata, organizzata dal Consorzio Auriga con il supporto di numerosi partner. La presidente Liana Cicchi, Massimo Rolla, garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Filomena Polito, coordinatrice della manifestazione e Ubaldo Cecilioni, campione paralimpico nelle discipline tiro con l’arco e judo hanno illustrato tempi e modi dell’evento. "Nell’anno in cui il nostro Consorzio festeggia 30 anni - dichiara Cicchi - ci siamo impegnati per ridare vita ad un evento che ha subito forse più del dovuto lo stop per il Covid e qualche difficoltà organizzativa. Crediamo in questa manifestazione come momento fondamentale di inclusione per le persone con disabilità dei diversi centri che seguiamo, nel contesto di un ambiente cittadino animato da giovani studenti e da tante attività laboratoriali. Crediamo possa essere un’occasione anche per misurare quei progressi e quell’autonomia a cui giustamente le persone con disabilità ambiscono".

Silvia Angelici