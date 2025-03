Disturbi alimentari: il confronto

TODI – In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, Etab "La Consolazione" e Usl Umbria 1, in collaborazione con l’Associazione "Mi Fido di Te" e l’Istituto Ciuffelli- Einaudi, organizzano una giornata divulgativa dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’iniziativa, in programma per domani, dalle 9 alle 11 nel teatro dell’Istituto agrario in via Montecristo, è rivolta agli studenti anzitutto e rappresenta un contributo congiunto sul territorio per sensibilizzare sulle cure contro i disturbi del comportamento alimentare.

Sensibilizzare nelle scuole, infatti, diventa cruciale anche perché l’età d’esordio si abbassa, richiedendo prevenzione precoce. L’educazione aiuta a riconoscere i segnali, offrendo supporto tempestivo. Un ambiente informato riduce lo stigma, incoraggiando la richiesta d’aiuto. Promuovere un’immagine corporea sana contrasta i modelli negativi. Informare aumenta la consapevolezza, fornendo strumenti critici.

Partendo da queste premesse interverranno Leonardo Mallozzi, presidente di Etab, Venusia Pascucci, dirigente scolastico del Ciuffelli- Einaudi, Laura Dalla Ragione (foto) e Paola Antonelli, rispettivamente direttore scientifico e responsabile Dna Usl Umbria 1, Flavio Boschi, psicoterapeuta, Chiara De Santis, filosofa e psicologa, e Mariella Venturi, presidente associazione "Mi fido di te". Coordina Silvia Ferri.