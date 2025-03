Distrutta la lapide in memoria di Stefano Melone

ORVIETO - Deplorevole gesto teppistico nei giardini di Orvieto scalo. Durante la scorsa notte la targa che ricorda la figura di Stefano Melone, il maresciallo elicotterista scomparso a causa di una grave malattia contratta per essere stato a contatto con l’uranio impoverito durante varie missioni militari all’estero, è stata mandata in frantumi. La targa era stata apposta poco tempo fa. Unanime lo sdegno di tutte le forza politiche per il gesto e numerosi gli attestati di stima e vicinanza alla famiglia e al figlio Davide Melone, consigliere comunale e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. L’episodio segnala anche le condizioni di degrado dei giardini nel quartiere che è ormai quello maggiormente interessato da episodi di micro criminalità e spaccio. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. "Un episodio intollerabile che non vorremmo essere figlio di un clima di odio e rabbia che si sta cercando di seminare in maniera incomprensibile e ingiustificabile e che non appartiene alla nostra comunità", secondo la sindaca Tardani.